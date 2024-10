"Dovete avere voglia di mangiarvi il campo!", così Conte sprona la squadra in partita

Focus sull'Antonio Conte motivatore, soprattutto quand'è in partita, sulle colonne dell'edizione odierna de Il Mattino: "In campo, anche a San Siro ha continuato ad agitarsi come un forsennato, con urla, rimproveri, indicazioni e spiegazioni.

«Dovete avere voglia di mangiarvi il campo», ripete all'ossessione Conte. De Laurentiis ne è estasiato, lo ha inseguito per un bel po' di anni, mica solo dalla scorsa stagione. Ha barattato con entusiasmo la grande bellezza alla grande concretezza: che è bellezza allo stato puro".