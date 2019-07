Dries cuore d'oro: gioca a pallone con quattro ragazzini e li invita a cena a Capri

Dries Mertens campione dentro e fuori dal campo. Lo testimonia quest'episodio raccontato oggi dal Corriere del Mezzogiorno: "A Capri in vacanza per pochi giorni, ha lo spirito libero e la voglia di accontentare un bambino che davanti a un negozio gli chiede quattro scambi con il pallone. Prende il Super Santos e inizia a scambiare passaggi. Il ragazzino resta incantato, mai avrebbe immaginato che il campione del Napoli, la sua squadra del cuore, si fermasse con lui e lo trattasse quasi come un fratellino. Attorno a Dries si crea un nugolo di ragazzini, lui non si scompone: foto e selfie, senza risparmio. Si diverte talmente tanto che chiede ai quattro ragazzini di raggiungerlo a cena nella villa che ha preso in affitto con alcuni amici in via del Faro".