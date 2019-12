Dubbi sul modulo: per il 4-3-3 manca un play, soluzione da rivedere e riprovare

Dal 4-4-2 di Ancelotti al 4-3-3, il cambio di modulo non è bastato per sentire una musica diversa al San Paolo. Il Napoli cade anche contro il Parma e il Corriere del Mezzogiorno si esprime così sull'assetto tattico: "E poi c’è un modulo da rivedere e riprovare anche con gli uomini giusti al posto giusto. A Gattuso manca un filtro in mezzo al campo, un play puro davanti alla difesa che dia sicurezza. Non è una casualità che a gara in corso l’allenatore sia stato costretto a virare sul l’albero di Natale, richiamando proprio Allan e dando a Mertens la posizione di trequartista".