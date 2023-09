Due azzurri certi titolari, uno in ballottaggio: ultime di formazione per Macedonia-Italia

Quale formazione sceglierà Luciano Spalletti per il suo debutto sulla panchina della Nazionale contro la Macedonia del Nord?

Quale formazione sceglierà Luciano Spalletti per il suo debutto sulla panchina della Nazionale contro la Macedonia del Nord? Le ultime arrivano da La Gazzetta dello Sport: "Spalletti ha provato diverse soluzioni tattiche, alternando i giocatori in tutti i ruoli del 4-3-3. Sembra che i punti fermi siano Donnarumma in porta, Di Lorenzo a destra, Barella mezzala, Politano e Chiesa esterni d’attacco. Spalletti sta valutando le altre situazioni, com’è comprensibile per un c.t. al lavoro da appena tre giorni.

Ballottaggi In difesa, per esempio, sono in competizione la coppia laziale Casale-Romagnoli e quella Mancini-Bastoni, titolare proprio nel playoff con i nord macedoni perso a Palermo. Capitolo play: Locatelli o Cristante, dipenderà probabilmente dall’atteggiamento più o meno offensivo (il romanista protegge di più la difesa in caso di squadra sbilanciata, lo juventino gioca più alto). Anche la catena di sinistra non è stata assegnata: Spinazzola e Pessina, con Biraghi outsider, insidiano Tonali e Dimarco. Infine, il centravanti: un duello tra la profondità di Immobile e il movimento a rientrare di Raspadori (schierato anche esterno)"