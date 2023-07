Due novità volute da Garcia: Kvara sui piazzati e l'attacco sulle catene laterali

La sfida con la Spal ha dato qualche indicazione tattica sulle idee di Garcia.

La sfida con la Spal ha dato qualche indicazione tattica sulle idee di Garcia. Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Non solo le novità sui calci piazzati con Kvaratskhelia protagonista. A seguire la partita contro la Spal l'agente Mamuka Jugeli che ha cenato con Maurizio Micheli, il capo dello scouting del Napoli con la missione di finalizzare il rinnovo del talento georgiano.

Un’altra novità tattica riguarda la frequenza con cui s’attacca sulle catene laterali: il meccanismo, in un perpetuo movimento senza palla di tutti gli uomini offensivi, prevede l’esterno alto che si propone per scaricare il pallone e il terzino che ha così lo spazio per andare sul fondo. Una via che può essere produttiva soprattutto con Osimhen dentro l’area di rigore. I suoi gol di testa sono un fattore, nella scorsa stagione ne ha segnati nove.