Due panchine consecutive, CdS su Callejon: "Ormai ruolo marginale, siamo ai saluti..."

Due panchine consecutive per scelta tecnica non le aveva mai vissute, José Maria Callejon. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che per lo spagnolo sembra essere arrivato il momento dei saluti. Il suo ruolo, ora, è diventato marginale, anche a causa della scadenza di contratto (giugno prossimo). Il vento e gli equilibri interni sono cambiati, così come quelli tattici.