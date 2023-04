Due possibili rientri per la Salernitana: il punto sugli infortunati

Non si forzerà per il loro rientro, la rosa è profonda, ma Spalletti li aspetta al pari di Mario Rui

Parte da oggi la lunga rincorsa del Napoli verso la prima partita Scudetto dopo i due giorni di riposo concessi da Spalletti. Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport si riprenderà con una doppia speranza: il recupero di Simeone e Politano. Servirà pazienza e ancora qualche settimana, invece, per quello di Mario Rui.

"Simeone manca dalla gara col Lecce, ha rimediato una distrazione di primo grado del bicipite femorale destro, in questa settimana dovrebbe tornare a lavorare in parte in gruppo e per sabato tutto dipenderà dalle risposte di questi giorni. Politano, distorsione di primo grado alla caviglia col Milan, ha continuato a lavorare anche nella domenica di Juve-Napoli. Come per il Cholito, solo dopo i prossimi allenamenti si avrà un quadro chiaro sulle condizioni fisiche di entrambi. Non si forzerà per il loro rientro, la rosa è profonda, ma Spalletti li aspetta al pari di Mario Rui per cui, invece, serviranno ancora diverse settimane per recuperare dopo l'infrazione della testa del perone destro rimediata in Champions. Previsione di rientro: metà maggio".