"Duellanti duri, quasi amici", Gazzetta sul rapporto Maradona-Pelè

Meglio Pelé o Maradona? Un quesito inutile, afferma La Gazzetta dello Sport nelle sue pagine odierne. Al tempo stesso, la Rosea approfondisce il rapporto che c’era tra i due. Si sono odiati per anni, facendosi prendere la mano come due primedonne. Entrambi volevano essere il migliore, addirittura Pelé affermò: “Se sei il primo, sei il primo. Se sei il secondo, non sei nessuno”. Più volte, sottolinea il quotidiano, si sono tirati dirette frecciatine a vicenda, anche con frasi pesanti.