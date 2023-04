E' ancora Sarri a poter consegnare lo Scudetto al Napoli: "Il 2018 uno shock che morde ancora"

Potrebbe essere Maurizio Sarri, proprio lui, l'allenatore del titolo sfiorato ma mancato, a consegnare lo Scudetto al Napoli dopodomani.

Potrebbe essere Maurizio Sarri, proprio lui, l'allenatore del titolo sfiorato ma mancato, a consegnare lo Scudetto al Napoli dopodomani. Sul tema ci si sofferma il Corriere dello Sport: "Maurizio però vive il calcio ad uso personale e non trasversale, prepara Inter-Lazio dopo il ko con il Torino per riprendere la corsa Champions e difendere la posizione. Ma il destino ha voluto che s’imbattesse in questa domenica bestiale, l’ha diretto sulla strada del suo Napoli. Sarri uno scudetto l’aveva perso nel maggio 2018 in albergo a Firenze, episodio biblico nella storia napoletana.

Uno shock che morde ancora. Uno scudetto, impattando a Milano, Sarri potrebbe regalarlo domenica agli azzurri seppure indirettamente, sarebbe un risarcimento morale e materiale. Se invece sbancherà S.Siro, oltraggio finale, costringerà Napoli e i napoletani a rinviare il sogno di qualche giorno".