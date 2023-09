E' già febbre Champions: corsa ai biglietti per l'esordio contro il Braga

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ci saranno diverse fasi di vendita online, con gli abbonati che avranno una precedenza sull'acquisto

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dal pomeriggio di ieri, momento in cui il Napoli ha comunicato di aver messo in vendita i biglietti per il settore ospiti dello stadio Comunale di Braga, è febbre da Champions League in casa azzurra. Il 20 settembre comincerà il cammino europeo e dalle 15 di oggi fino alle 23.59 di martedì 12 si potrà acquistare un voucher e prenotare un posto.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, ci saranno diverse fasi di vendita online, con gli abbonati che avranno una precedenza sull'acquisto del tagliando fino ad esaurimento posti. A partire dalle 12 di giovedì 14 a chi compra sarà inviato allo stesso indirizzo un biglietto digitale valido per l'accesso. Il prezzo unico, deciso dal Braga, è di 50 euro.