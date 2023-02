E' già febbre Scudetto: boom di prenotazioni in hotel e B&B, ecco per quale periodo

Le zone più accreditate sono quelle di Toledo, Quartieri Spagnoli e Plebiscito. A riportarlo è La Repubblica.

E' già febbre Scudetto. Il +18 sull'Inter in classifica ha portato anche ad un boom di prenotazioni di hotel e B&B. Federalberghi ha previsto un +10% per il periodo di fine campionato, dunque inizio giugno, e addirittura un +80% per il periodo primaverile. Si parte dal 30 aprile e via per tutto il mese successivo, visto l'enorme vantaggio in graduatoria. Le zone più accreditate sono quelle di Toledo, Quartieri Spagnoli e Plebiscito. A riportarlo è La Repubblica.