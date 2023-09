E' già il momento di Lindstrom? Dopo il debutto deludente, ora può partire titolare

Jesper Lindstrom titolare contro il Genoa? Possibile, forse è la scelta più probabile per rimpiazzare Matteo Politano. Lo scrive il Corriere dello Sport

Jesper Lindstrom titolare contro il Genoa? Possibile, forse è la scelta più probabile per rimpiazzare Matteo Politano. Lo scrive il Corriere dello Sport: "Tra l’altro, con Politano non al meglio e in attesa di scoprire la reale entità del risentimento muscolare rimediato sabato con la Nazionale a Skopje, sarà fondamentale trovare anche nuove soluzioni d’attacco verso il Genoa e lo Sporting Braga.

Campionato e Champions: dopo la sconfitta con la Lazio, la partita che ha segnato l’esordio di Lindstrom in Serie A e che Lindstrom avrebbe potuto firmare da eroe se al 96’ non avesse sparato il pareggio in cur v a da pochi metri, urgono risposte in tutte le lingue. Danese compreso".