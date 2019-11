E' già tempo di pensare al Bologna: da valutare le condizioni di Mario Rui e Insigne

E' già tempo di pensare al Bologna. Il Napoli, dopo la bella prestazione di Anfield, deve ritrovarsi anche in campionato. Domenica ci sarà la sfida contro i felsinei e Carlo Ancelotti avrà tanto da pensare sulla formazione. A Liverpool c'è stato un forte dispendio di energie e bisognerà valutare le condizioni di tutti. In particolar modo - si legge sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno - quelle di Mario Rui, che manca in campionato dalla sfida con la Roma. E ovviamente quelle di Lorenzo Insigne, alle prese con il suo problema al gomito.