"È nostro, non parlate più con nessuno, lo prendiamo": Giuntoli ed il retroscena su Kaio Jorge

"Il giocatore è nostro, non parlate più con nessuno, lo prendiamo". Così Cristiano Giuntoli aveva stretto un patto d'onore per portare al Napoli Kaio Jorge, giovane attaccante poi finito alla Juve. A svelare l'interessante retroscena è Gianluca Di Marzio di Sky nel suo nuovo libro, come riporta l'edizione odierna de Il Mattino, che racconta di un accordo chiuso ad inizio anno:

"Kaio Jorge dovrà raccogliere il testimone da CR7, tutti lo considerano l'erede di Neymar e invece poteva essere la nuova stella dello stadio Maradona. Fine ottobre 2020, la prima squadra e i primi contatti italiani con il gioiellino che diventerà bianconero sono targati Napoli. All'inizio del nuovo anno, l'operazione è virtualmente chiusa: accordo sulla parola, stretta di mano, un patto d'onore". Le cose poi sono andate diversamente.