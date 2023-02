E' tornato il fattore campo: 8 vittorie di fila e domani per la 9a che manca dal 2016

La squadra di Spalletti ha sempre vinto nelle ultime otto partite interne di Serie A e non arriva a nove successi casalinghi consecutivi da settembre 2016

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Il Napoli sembra aver finalmente riconquistato in campionato il fattore campo. La squadra di Spalletti ha sempre vinto nelle ultime otto partite interne di Serie A e non arriva a nove successi casalinghi consecutivi da settembre 2016 (nove con Sarri a cavallo di due campionati). In generale solamente quattro volte nella loro storia gli Azzurri hanno vinto almeno nove gare in casa di fila nello stesso torneo (9 tra settembre 1930 e febbraio 1931, 10 con Luis Vinicio tra gennaio e maggio 1975, 10 con Ottavio Bianchi tra settembre 1987 e febbraio 1988 e 11 con Alberto Bigon tra dicembre 1989 e aprile 1990). Lo riferiscono i colleghi di Opta.