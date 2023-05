"E' tutto già deciso", Spalletti lascerà Napoli: l'annuncio dopo la gara con la Samp

Il Corriere dello Sport questa mattina titola così sul futuro di Luciano Spalletti, prossimo a lasciare il Napoli dopo un biennio storico

"È tutto già deciso". Il Corriere dello Sport questa mattina titola così sul futuro di Luciano Spalletti, prossimo a lasciare il Napoli dopo un biennio storico. "La separazione ufficiale tra il Napoli e il tecnico del terzo Scudetto sarà comunicata dopo l’ultima di campionato con la Samp", aggiunge il quotidiano.

"Se non si è convinti di poter dare quello che Napoli merita, c’è solo da riflettere e trarre le conclusioni", ha spiegato l'allenatore azzurro dopo la vittoria contro l'Inter. "Io e ADL abbiamo definito a cena. I ragazzi non hanno bisogno di me", la chiosa inequivocabile di Spalletti.