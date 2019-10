"E' un ragazzo molto maturo che sa giocare in tutte le posizioni", così Ancelotti elogiava Lozano

"È un ragazzo molto maturo per l’età che ha. Un attaccante che può giocare in tutte le posizioni lì davanti". Queste le parole di Carlo Ancelotti, riportate da La Gazzetta dello Sport, su Hirving Lozano. Il quotidiano parla del rendimento del messicano sottolineando la stima che Ancelotti ha di lui: "L'allenatore è convinto di avere per le mani un uomo prima ancora che un calciatore di grande qualità e l’ha sottolineato più volte" si legge.