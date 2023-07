Ecco la squadra mercato di ADL senza Giuntoli: c'è anche Nico de Cobellis

A parlare della questione direttore sportivo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.





TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Cristiano Giuntoli è andato via, è andato alla Juve, ma il Napoli non ha inserito nell’organigramma della stagione 2023-2024 cominciata sabato - primo luglio - il nome del nuovo direttore sportivo. A parlare della questione direttore sportivo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Casella vuota, per il momento, ma nessuna fretta burocratica: da regolamento, il club ha tempo fino al 15 settembre per indicarne uno. E dovrà farlo. Formalità a parte, in questa fase a dirigere il mercato a stretto contatto con Rudi Garcia è Aurelio De Laurentiis. Il presidente. Con lui, a gestire contatti e rapporti, gli uomini dell’area scouting: Maurizio Micheli, Leonardo Mantovani e Nico de Cobellis. Nella squadra del mercato è rimasto Giuseppe Pompilio detto Peppe, vice di Giuntoli nei suoi anni napoletani: non lo ha seguito a Torino e ha un contratto fino al 2024".