Ecco quanti punti mancano al Napoli per la certezza matematica dello scudetto

Quanti punti mancano al Napoli per avere la certezza matematica dello scudetto? Il calcolo è affidato all'edizione odierna di Repubblica: ""La matematica non è un’opinione e in palio nelle ultime 14 giornate restano 42 punti, mentre gli azzurri ne hanno 18 di vantaggio in classifica sull’Inter, che ha alzato bandiera bianca cadendo ieri a Bologna.

La squadra di Luciano Spalletti può correre dunque solo su sé stessa e con altri 25 punti (1,78 di media a partita) sarà sicuramente campione d’Italia, anche se i nerazzurri dovessero fare percorso netto fino al 4 giugno".