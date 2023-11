Editoriale Corbo: "Mazzarri andò via da Napoli con sotterfugi, ma che bel gioco"

Nel suo editoriale per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo parla così del ritorno di Mazzarri sulla panchina del Napoli

Nel suo editoriale per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo parla così del ritorno di Mazzarri sulla panchina del Napoli: "Non dimentica quei 1322 giorni. Importanti. Con qualche sotterfugio andò via da Napoli, spinto dall’ansia di sfondare nel calcio milanese, ma lasciò secondo posto, con 78 punti, 9 meno della Juve capolista. In campionato fu il primo bel Napoli che si ricordi nell’era De Laurentiis. Con Cavani bomber da 29 gol e Lavezzi già ceduto al Paris Saint German. I primi colpi di mercato di una società che aveva alterna fortuna".