Editoriale Cdm: "10 a Kvara? Ma basta! Davvero pensate che loro si pongano il problema?"

Vittorio Zambardino sul Corriere del Mezzogiorno scrive

Vittorio Zambardino sul Corriere del Mezzogiorno scrive: "Mio Dio, il dibattito. Dobbiamo dare o no la 10 a Kvara? Ma davvero pensate che i ragazzi si pongano il problema della maglia numero 10 a KK? Questo stesso dibattere è il segno che i media sono in mano ai vecchi o almeno di gente abbastanza in età per aver sentito la presenza di «D10s». Ma basta su: lasciamoci andare alla dolcezza di questo presente che niente può guastare, alla sua bellezza mozartiana. Stiamo a vedere come nasce un mito".