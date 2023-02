Editoriale Cdm: "Calmiamoci, non abbiamo ancora vinto niente"

Lo scudetto non è ancora del Napoli. E' quanto si legge in un editoriale sul Corriere del Mezzogiorno

Lo scudetto non è ancora del Napoli. E' quanto si legge in un editoriale sul Corriere del Mezzogiorno: "Calmiamoci: non abbiamo ancora vinto niente. Nessun maratoneta esulterebbe per essere primo ai trenta chilometri (l’intera gara sono più di quarantadue). Tutta la psicologia sportiva ci dice che il vantaggio è uno stato mentale da gestire con estrema cura, soprattutto quando mancano ancora diciotto partite. Una traversata dell’oceano. Concentrazione e operazione simpatia: vincere non è l’unica cosa che conta".