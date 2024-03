Editoriale Cds: "ADL si sta autodistruggendo, si salvi con l'istinto dei 19 anni precedenti"

Nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, il giornalista Antonio Giordano scrive, commentando quest'annata ormai compromessa

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, il giornalista Antonio Giordano scrive, commentando quest'annata ormai compromessa e le scelte del presidente del Napoli: "Quasi senza accorgersene, Adl ha avviato un processo di autodistruzione al quale deve porre rimedio con lo stesso istinto - si direbbe il talento - che per diciannove stagioni l’ha guidato, nonostante un’esuberanza di fondo che gli è sempre appartenuta e l’ha trascinato fuori dalla righe, mai fuori controllo come stavolta. Ma adesso Adl sa che sta seriamente cominciando l’anno zero, ha costruito e poi dissolto in un nanosecondo un’Idea che non esiste più".