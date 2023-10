Editoriale Cds: "Garcia come un mulo preso a calci, ADL torni a pescare l'umiltà"

Nel suo consueto editoriale per il Corriere dello Sport il giornalista Alessandro Barbano ha dedicato una lunga analisi al momento complicato del Napoli

TuttoNapoli.net

Nel suo consueto editoriale per il Corriere dello Sport il giornalista Alessandro Barbano ha dedicato una lunga analisi al momento complicato del Napoli: "E adesso davvero non resta che affidarsi al genio napoletano e alla sua capacità di aggiustare l’inaggiustabile, di raccogliere i cocci dal selciato e farne un’opera d’arte. I cocci sono un allenatore sfumato come un fantasma, un altro avvilito come un mulo preso a calci, una squadra insieme forte e smarrita, e una classifica bugiarda. C’è da sperare che, tra le grandi intuizioni da recuperare, De Laurentiis torni a pescare l’umiltà.

Il Napoli ne ha tanto bisogno", ha concluso Barbano.