Editoriale Cds: "Lo show aumenta rammarico e rabbia. ADL rifletta sugli errori"

Nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, il giornalista Pasquale Salvione commenta così la gara col Sassuolo e le successive considerazioni: "Di sicuro le prestazioni di ieri di Osimhen, di Kvara e di tutta la squadra possono solo aumentare il rammarico e la rabbia. La qualità di questa rosa è sicuramente più alta di diverse squadre che occupano i primi otto posti. Una riflessione che deve aiutare il presidente De Laurentiis a guardare avanti: evitare gli errori fatti quest’anno deve essere il suo primo obiettivo per la prossima stagione. Certe scelte non si possono più sbagliare".