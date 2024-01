Editoriale Cds: "Mazzarri torni a essere Mazzarri. Napoli non bello, ma funziona"

Il condirettore del Corriere dello Sport, Alessandro Barbano, commenta la prova del Napoli che batte 3-0 la Fiorentina

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il condirettore del Corriere dello Sport, Alessandro Barbano, commenta la prova del Napoli che batte 3-0 la Fiorentina conquistando la finale di Supercoppa Italiana.

"Mazzarri torni a essere Mazzarri, il più datato, il più tradizionale, ma anche uno dei più esperti allenatori del campionato. Quindi: 3-4-3, che dopo il primo gol diventa 5-4-1. E giochiamo come sappiamo giocare. Con prudenza tattica e coraggio agonistico, senza strafare, coperti dietro come non mai, con più libertà per Lobotka, che se la prende e torna a dettare legge a centrocampo, e con il contropiede che torna a essere la spina del Napoli. Un decennio è passato d’emblée: Mazzarri imbriglia la Fiorentina nella sua gelatinosa tela del ragno, poi la colpisce con Simeone, imbeccato da uno stupendo corridoio di Juan Jesus. E poi si mette in trincea, in attesa del novantesimo che prima o poi arriverà. È bello? No. È giusto? Neanche. Funziona? Sì, funziona".