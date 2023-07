Editoriale Cds: "Osimhen è il garante della solennità al quale ADL vuol rinnovare il contratto"

Questo l'incipit e il parere di Antonio Giordano nel fondo dedicato sul Corriere dello Sport

"Victor Osimhen non è semplicemente un centravanti che con quelle trentuno prodezze ha contribuito a trasformare il Napoli in un brand". Questo l'incipit e il parere di Antonio Giordano nel fondo dedicato sul Corriere dello Sport: il centravanti nigeriano rischia di lasciare i partenopei e la Serie A a causa del Psg, un vero disastro per il neo arrivato Rudi Garcia.

Perché il bomber dello scorso campionato ha "ha rappresentato lo step, un passo nello spazio che il Napoli sta attraversando e nel quale può ancora vivere". Per questo siglare il rinnovo del contratto è quanto mai necessario per sperare di raggiungere i vertici del calcio continentale, secondo il giornalista: "Osimhen è il garante della solennità al quale Adl vuol rinnovare il contratto, per starsene dolcemente a danzare nel salotto buono del calcio, a cui si accede con i campioni".