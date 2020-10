Edo De Laurentiis supera di 50km/h il limite di velocità: multa e patente ritirata

Il vice presidente del Napoli Edo De Laurentiis ha superato di 50km orari il limite di velocità consentito - che era di 30 - e così gli è stata ritirata la patente. Lo riporta l'edizione odierna de Il Mattino: è successo a Via Coroglio con la sua Volvo celeste. Il quotidiano scrive: "Sabato scorso la pattuglia che era in servizio a via Coroglio ha visto sfrecciare una Volvo celeste che andava a una velocità esagerata rispetto al limite massimo. La misurazione dell'autovelox segnava 88 chilometri orari dopo aver effettuato il processo di mediazione con la tolleranza del 5%. Gli agenti hanno fatto ciò che prevedono le norme nel caso in cui il limite sia superato di più di 40 chilometri orari: comminare una sanzione da 532 euro e ritirare la patente in attesa di un successivo provvedimento che, secondo il codice, prevede la sospensione del documento di guida da uno a tre mesi".