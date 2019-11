Edo incrocia la squadra in partenza per Milano: grande freddezza dopo il j'accuse di EDL

"I vecchi calciatori avevano più palle di quelli di oggi". Con questa forte dichiarazioni Edo De Laurentiis ha inasprito la tensione con la squadra, gettando di fatto benzina sul fuoco in un ambiente già tutt'altro che calmo. Il Mattino fa sapere che nella partenza per Milano la squadra ha incrociato il vicepresidente azzurro e non tutti avevano il volto disteso. Il clima non è di certo idilliaco, i problemi sono tangibili, c'è grande freddezza e anche ieri s'è notato.