Effetto Neymar: se lascia il PSG, Dybala in Francia e Icardi più vicino alla Juve

Il possibile ritorno in Spagna di Neymar, con Real Madrid e Barcellona pronte a sfidarsi a suon di milioni per il brasiliano, può scatenare un vero e proprio domino di mercato per quel che riguarda gli attaccanti, con la serie A protagonista. Il PSG ha individuato in Dybala il sostituto dell'asso del Brasile, con la Joya che accetterebbe volentieri la corte dei parigini ai quali potrebbe strappare anche il faraonico contratto da 12 milioni chiesto a Manchester United e Tottenham. Con Dybala al PSG, la Juventus potrebbe tuffarsi sul vero obiettivo di mercato di Paratici, Mauro Icardi: i bianconeri punterebbero in solitaria al 9 argentino, identificato come spalla da CR7 e valutato circa 60 milioni.

Inter Dzeko, Roma Higuain - I nerazzurri ormai sono vicinissimi ad Edin Dzeko, ogni giorno è buono per chiudere la trattativa. La Roma a quel punto, se tutti gli ingranaggi dovessero incastrarsi nel modo giusto, potrebbe finalmente abbracciare Gonzalo Higuain. Il Pipita, che vorrebbe rimanere in bianconero, potrebbe cambiare idea con l'arrivo di Icardi alla Juventus.