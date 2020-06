Elmas nota meno lieta, i quotidiani lo rimandano: "Si sacrifica, ma non si vede mai con la palla"

E' la sorpresa di Gattuso. Fuori Fabian Ruiz, dentro il giovanissimo Eljif Elmas che però delude. Voto 5 da parte del Corriere dello Sport, il quale sottolinea come il giocatore non si sia mai proposto sbagliando anche i tempi nel difendere. Il primo ad uscire, inevitabilmente, nonostante siano apprezzabili - scrive La Gazzetta dello Sport - lo spirito di sacrificio e la buona volontà. La quasi bocciatura comune da parte dei quotidiani in edicola quest'oggi, però, ha un filo comune: non ci sono tracce di lui con la palla al piede, non un buon segno per un centrocampista che comunque rappresenta l'unica nota meno lieta della bella serata del Napoli.

I voti di Eljif Elmas: Gazzetta dello Sport: 5,5 Corriere della Sera: 5,5 Tuttosport: 5,5 Corriere dello Sport: 5 TuttoNapoli: 5,5