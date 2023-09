Elmas poco utilizzato: in patria delineano nuovi scenari di mercato

Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Eljif Elmas è stato uno dei migliori nella sfida tra Macedonia del Nord e Italia, pur avendo avuto poco spazio nell'inizio di stagione del Napoli di Garcia. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Fatto sta che in quest’avvio di stagione l’unica partita giocata da Elmas dall’inizio (e fino alla fine) è stata quella di sabato con la Macedonia del Nord contro l’Italia, nelle qualificazioni all’Europeo 2024. Tra l’altro molto bene, con ottimi risultati, nella coppia di trequartisti alle spalle della punta, spostato a sinistra: un segnale anche per Garcia, nel caso in cui volesse giocare con il 4-3-2-1. A Frosinone, invece, Rudi gli ha preferito Cajuste in partenza senza Anguissa, salvo poi spedirlo dentro al posto di Politano sul 2-1, mentre con il Sassuolo ha sostituito Raspadori a sinistra: l’allenatore, insomma, lo considera più nei cambi d’attacco che in mezzo. I piccoli ritagli collezionati finora in campionato, però, hanno destato una certa impressione anche in Macedonia, tanto che i media hanno sottolineato presunti scenari di mercato in vista di gennaio a causa dello spazio ridotto nel Napoli. I famosi 21 minuti che se fosse blackjack sarebbe vittoria e baldoria. Anche senza recuperi".