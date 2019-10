Elmas, quotidiani a valanga sul macedone: "Anello debole, colpa sua il gol di Kurtic"

"Desaparecido a destra. Non trova né posizione né ritmo". Così scrive la Gazzetta dello Sport della prestazione di Eljif Elmas, bocciato con un 5 in pagella dalla rosea. Votazioni simili anche sugli altri quotidiani, con il Mattino che mette 5 al centrocampista motivando così: "Partita piatta, senza sussulti e soffre moltissimo l'irruenza di Kurtic che dal suo lato fa spesso la differenza”. Voto 5,5 per Tuttosport 5,5: “Sbaglia sul gol di Kurtic, crea troppi buchi e risulta essere l’anello debole del Napoli. Giustamente sostituito”. Voto 5 per Elmas anche su Corriere della Sera e Repubblica.