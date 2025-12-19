Elmas rimandato da qualche quotidiano: "Svirgola a porta quasi vuota, troppi errori"

vedi letture

Quotidiani divisi per la prova di Elmas contro il Milan. Per i voti, infatti, si passa dla 5,5 al 6,5 con giudizi anche differenti.

Voto 5,5 per La Gazzetta dello Sport

"Una grande occasione a porta quasi vuota, ma svirgola. Dà equilibrio, non la qualità che ci si attende da lui: troppi errori in appoggio"

Voto 6 per il Corriere dello Sport

"Non sfrutta la possibilità in area del Milan dopo l’errore di Maignan, ma è utilissimo alle spalle del danese".

Voto 6,5 per Tuttonapoli

"Un bel tacco per Hojlund, ma non sfrutta una buona occasione su azione di corner. È molto utile in fase di lettura e nell’andare a posizionarsi tra le linee rossonere. Il lavoro sporco, è quello che spesso fa vincere le partite".