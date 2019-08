Elmas strappa applausi: Ancelotti felice della prestazione del classe '99

Ottima uscita per Eljif Elmas, tra i più positivi nella vittoria degli azzurri sul Marsiglia. Prestazione, quella del classe '99, che secondo La Gazzetta dello Sport ha convinto anche Carlo Ancelotti: "Quando il Napoli si distende in attacco lo fa quasi a memoria, i movimenti degli attaccanti non sono una novità, Insigne e Callejon si ritrovano a occhi chiusi. Ed è proprio da una loro combinazione che nasce il gol che sblocca la partita. L’azione viene avviata da un taglio di Elmas per il capitano la cui apertura sull’altro fronte trova il tocca all’indietro di Callejon per Mertens che buca Mandanda. Il lavoro a centrocampo di Elmas non dispiace a Ancelotti. L’ex mediano del Fenerbahce si muove con disinvoltura, affianca sempre il compagno in possesso del pallone per favorirne lo scarico. Meno brillante, invece, Fabian Ruiz non sempre preciso nei disimpegni".