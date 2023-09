Elmas tra i migliori in Macedonia-Italia, i quotidiani: "Attaccante aggiunto, quanta responsabilità!"

Eljif Elmas fa incetta di buoni voti dai quotidiani per l'ottima prestazione in Macedonia del Nord-Italia. Tutti 7, Gazzetta a parte.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"Spesso attaccante aggiunto: firma una conclusione insidiosa al 38’, pure poco dopo sfiora il 12° gol in carriera con la maglia della Nazionale: la conclusione dalla distanza e leggermente a lato". Eljif Elmas fa incetta di buoni voti dai quotidiani per l'ottima prestazione in Macedonia del Nord-Italia. Tutti 7, ad eccezione de La Gazzetta dello Sport che si limita al 6,5: “Sembra un po’ sacrificato all’inizio, di punta, in una delle sue interpretazioni. Invece è utile di sponda e, nel finale, prendendosi responsabilità anche al tiro”