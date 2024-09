Elogi per Conte nelle pagelle dei quotidiani: "Inceppa Motta, subisce meno e crea di più"

Tanti 6,5 in pagella per Antonio Conte che raccoglie solo elogi dai quotidiani quest'oggi dopo il pareggio di ieri sul campo della Juventus, proponendo il nuovo modulo e l'esordio dall'inizio di McTominay.

Gazzetta dello Sport 6,5 - Inceppa gli ingranaggi di Motta con McTominay tra centrocampo ed attacco. Lo scozzese mina le sicumere della Juventus. Ma non incide con i cambi

Il Mattino 6 - La rivoluzione è servita: difesa a 4, McTominay alle spalle della prima punta in un 4-2-3-1 che cambia la storia della stagione. Ottiene ciò che vuole: non prendere gol e nemmeno brividi come a Cagliari. Motta non è che chissà cosa sta facendo rispetto ad Allegri, ma il Napoli ha difeso con attenzione senza traballare mai. Però manca brillantezza là davanti. L'esame è superato, pareggiare sul campo della Juve non è mai semplice

Corriere dello Sport 6,5 - Inversione di tendenza tattica: difesa a quattro e McTominay titolare, dopo cinque esibizioni con il 3-4-2-1. Voleva spegnere la Juve senza consegnare il possesso e nel primo tempo ci riesce perfettamente, piazzando Lobotka davanti alla difesa e McT a danzare tra le linee. Nella ripresa perde il possesso (35.3% finale), ma il Napoli non rischia mai veramente e nel complesso è anche più pericoloso.

Tuttonapoli 7 - Spiazza tutti, e pure Motta, col cambio modulo che non dà riferimenti alla Juve. Nella ripresa la Juve cresce, ma il suo Napoli sa lottare.