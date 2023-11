Emergenza a sinistra, Mazzarri ha già provato le alternative a Olivera: tre le soluzioni

Con l'infortunio di Mario Rui, che ne avrà fino alla fine dell'anno solare, si apre una piccola emergenza a sinistra.

Con l'infortunio di Mario Rui, che ne avrà fino alla fine dell'anno solare, si apre una piccola emergenza a sinistra. Ma Walter Mazzarri ci sta già lavorando, come scrive La Gazzetta dello Sport: "In vista di sabato, il problema riguarda soprattutto il ruolo del terzino sinistro. Nel senso che Mario Rui sarà fuori per più di un mese e Olivera dovrà rientrare dal Sudamerica anche se potrà arrivare prima in Italia.

In questi giorni Mazzarri ha cominciato a provare le alternative che comunque gli serviranno, visto il numero di impegni e l’infortunio del portoghese. A sinistra potrebbe spostarsi il destro Zanoli. Di sicuro Natan lo ha già fatto nel campionato brasiliano, mentre Juan Jesus ha ancora più esperienza visto che in Serie A lo ha fatto sia a Roma che a Napoli".