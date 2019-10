Emergenza difesa, Gazzetta sulla formazione: "Ancelotti spera di recuperare Manolas, c'è anche Tonelli"

Emergenza difesa per il Napoli in vista dell'Atalanta. Chi in campo domani sera? Le ultime su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, ricordando i forfait di Malcuit, Hysaj e Mario Rui: "Ancelotti spera di recuperare Manolas (forte contusione al costato 10 giorni fa col Verona) per disporre della coppia migliore di centrali e magari spostare a sinistra il mancino Luperto, già adottato in quel ruolo. Altrimenti toccherà a Maksimovic, recuperato ma non al meglio, che potrebbe anche essere adattato a terzino destro, con Di Lorenzo ancora dirottato a sinistra. E poi c’è come alternativa il centrale Tonelli".