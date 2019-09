Emergenza difesa: Maksimovic non recupera, Ancelotti ha solo due centrali disponibili

Mercoledì sera, dopo la sconfitta con il Cagliari, nella consueta uscita sul retro del San Paolo, tutti erano ancora visibilmente contrariati per quanto accaduto in campo. Il danno, la beffa e anche un po' di irrisione nel giro di pochi secondi: la trattenuta su Llorente in area di rigore, il ribaltamento di fronte immediato che ha causato il gol di Castro e la conseguente espulsione diretta - per proteste - comminata a Koulibaly. Come a dire: di male in peggio. Piove, vien giù un'ingente quantità d'acqua sulla difesa. Kalidou, mentre lasciava lo stadio, si dannava ripensando alle giornate che salterà. Poco dopo, anche Maksimovic era palesemente giù di morale per il colpo rimediato nel primo tempo e, zoppicando, ha fatto intendere che difficilmente recupererà per domenica. Così, alla sesta giornata di campionato, l'allenatore azzurro dovrà far fronte alla sua prima piccola emergenza della stagione.

SOLO IN DUE. Sono cinque i centrali che il Napoli ha in rosa: Koulibaly, Manolas, Maksimovic, Luperto e Tonelli. Ma quelli a disposizione soltanto due. Koulibaly sarà squalificato. Maksimovic, che ha rimediato un lieve trauma contusivo alla coscia sinistra, giovedì e ieri ha svolto terapie e palestra, non allenandosi con il resto della squadra, pertanto è quasi impossibile che Ancelotti lo rischierà già contro il Brescia (ma potrebbe comunque essere convocato). Anche Tonelli non è al meglio a causa di alcuni problemi che lo attanagliano dall'inizio di questa stagione. Restano, dunque, i soli Manolas e Luperto. Ecco perché non è difficile prevedere la coppia su cui Carletto farà affidamento, di fatto gli unici due sani su cui poter contare. Il greco si sta pian piano inserendo nella nuova idea di gioco che ha cominciato a conoscere quest'estate, ma è già ad un buon livello, tant'è che ha collezionato 360 minuti tra Serie A e Champions League. Luperto, invece, ha fin qui disputato soltanto tre minuti, quelli concessigli da Ancelotti nella sua Lecce, ma viene dato in forte crescita e, sebbene non al livello dei titolari, anche il tecnico stesso ha grande fiducia. Per lui la partita col Brescia varrà un po' di più: il primo vero banco di prova della stagione.

GLI ALTRI REPARTI. L'errore commesso da Ancelotti contro il Cagliari è stato quello di immaginare che il Napoli dei piccoletti potesse farcela contro l'arcigna e fisica difesa sarda. Così non è stato, per cui la coppia dei nani sarà archiviata, anche in vista della Champions League, così come l'idea del doppio centravanti di peso attuata col Lecce. Il Brescia probabilmente adotterà lo stesso stile del Cagliari, difesa e ripartenza, per cui probabilmente in casa Napoli ci sarà una punta di riferimento ed una mezzapunta a girargli intorno. Si prevede il rientro dal primo minuto di Milik e, con lui, spazio ancora a Mertens. Tornerà anche Fabian in mediana, al centro con Elmas, in modo da permettere a Zielinski di traslocare a sinistra e ad Ancelotti di far rifiatare Insigne. Per il resto soliti ballottaggi per i terzini, mentre Meret dovrebbe essere confermato tra i pali.