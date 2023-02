Empoli bestia nera: il Napoli dal ritorno in Serie A l'ha battuto solo una volta al Castellani

L’Empoli tra le mura amiche è una bestia nera per il Napoli

© foto di Federico De Luca 2023

L’Empoli tra le mura amiche è una bestia nera per il Napoli che, da quando è tornato in serie A, ha espugnato il Castellani soltanto una volta nel marzo 2017. All’andata la squadra di Zanetti fece resistenza per circa settanta minuti, fino al rigore che si procurò Osimhen con fallo commesso da Marin, poi trasformato da Lozano.