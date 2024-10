Empoli-Napoli la sfida del cuore: Conte è il padrino della figlia di D'Aversa

Empoli-Napoli, match in programma domenica prossima alle 12:30 alla ripresa del campionato, sarà una sfida speciale per i due allenatori. Roberto D'Aversa e Antonio Conte, infatti, sono grandi amici. E non solo. Come ricorda l'edizione odierna de Il Mattino, Conte è il padrino della figlia di D'Aversa. I tecnici di Empoli e Napoli si conoscono da oltre 20 anni e anche le rispettive famiglie sono amiche.

Lo rivelò lo stesso D'Aversa in una intervista concessa a Sky Sport la scorsa estate: "Antonio è il padrino di mia figlia, ma nonostante il nostro legame molto forte parliamo molto poco di calcio tra di noi. Credo che per caratteristiche, non perché parlo con Antonio dei suoi calciatori, Osimhen è molto bravo a giocare in profondità. Lukaku ha dimostrato giocando con mister Conte che è un giocatore che sfrutta maggiormente come appoggio, soluzione per uscire dalla pressione. Sa far giocare la squadra bene venendo più incontro a cucire il gioco che andare in profondità. Ha già dimostrato in diverse squadre che è un giocatore che entra più nel suo credo calcistico".