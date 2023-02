Empoli, Zanetti bocciato: "Kvara sempre solo al limite sugli angoli non è una grande idea..."

Delude Paolo Zanetti contro il Napoli. "La strategia difensiva di fare densità sul pallone, guardando solo a quello come pericolo, risulta scadente".

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2023

Delude Paolo Zanetti contro il Napoli. "La strategia difensiva di fare densità sul pallone, guardando solo a quello come pericolo, risulta scadente. Soffre gli azzurri sulle palle inattive. Davanti il suo Empoli non crea praticamente niente", scrive TMW seguiti a ruota - anche nel voto, 5 - da La Gazzetta dello Sport: "Kvara sempre solo al limite dell'area sui corner del Napoli: non una grande idea e i due gol nascono così. Pochissimo gioco". Mezzo punto in più dal Corriere dello Sport: "Con dignità e tracce di un calcio che però il Napoli soffoca subito. Non si può giocare contro questa generazione di fenomeni e se ne farà una ragione". Infine 5,5 da Tuttosport: "Toglie troppo presto Henderson, ma con quegli assenti poteva fare poco altro davvero".