Ennesima bocciatura per Lozano sui giornali: "Non capisce che partita si sta giocando!"

Nella notte d'elogi e complimenti, ci sono anche le critiche e le bocciature. Una su tutte: quella di Hirving Lozano. Altra gara deludente per il messicano.

Fioccano i 5 in pagella a partire da La Gazzetta dello Sport: "Non trova la giusta frequenza, non si sintonizza su radio Mertens. Più oscuro che altro".

Voto 5 per il Corriere dello Sport: "Non capisce che razza di partita si sta giocando. Per la difesa del Salisburgo è troppo facile portargli via la palla. Inevitabile la sostituzione".

Stesso voto, 5, per Il Mattino: "La difesa del Salisburgo è poca roba e uno con le sue qualità dovrebbe sbranarla. Niente da fare, si nasconde e sembra un agnellino. Mai uno spunto o un acuto sfruttando la propria velocità e i suoi indiscutibili mezzi tecnici al di sopra della media. Scarsi anche i dialoghi palla a terra con Mertens".