Entra e dribbla tutti: le pagelle di Kvaratskhelia

Il Napoli vince anche il primo confronto davanti al Maradona dopo la vittoria dello scudetto di giovedì scorso a Udine

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli vince anche il primo confronto davanti al Maradona dopo la vittoria dello scudetto di giovedì scorso a Udine. L'ingresso in campo di Kvaratskhelia per l'infortunato Lozano, ha cambiato il volto alla partita nel corso della ripresa. La Gazzetta dello Sport descrive così la sua prestazione: "Ha ancora voglia di scattare e inventare. Conquista il rigore con un controllo dolce e un dribbling secco". Per il Corriere dello Sport "entra e imperversa" e poi aggiunge: "Ogni giocata, un applauso del Maradona e una minaccia per la Fiorentina". Molto più semplice la valutazione di Tuttosport: "Una fiammata e un calcio di rigore procurato per il Napoli".

TuttoNapoli invece se lo gode: "Entra e semplicemente inizia a sterzare dribblando tutti. Qualche volta lo arginano raddoppiando, in altre invece non basta come in occasione del rigore procurato. È fresco, sprinta fino alla fine e va più volte vicino al radoppio o a servire l'assist". Infine la valutazione di TMW: "Costretto agli straordinari. Lasciato a riposo da Spalletti, entra in campo per il ko a Lozano. Fa vedere dei colpi di pura e cristallina classe. Da uno di questi nasce il secondo rigore per il Napoli".

I voti

TMW: 6,5

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 6,5

TuttoNapoli: 7