Erede Kim, Garcia ha un suo preferito (ma occhio a nuove segnalazioni dallo scouting)

Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

Con Kim Min-Jae destinato all'addio, il Napoli si guarda inevitabilmente attorno alla ricerca di un sostituto. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"La ricerca del centrale non è affannosa, come dimostra l’esperienza dell’estate del 2022, quando dopo la partenza di Koulibaly il Napoli andò a pescare in Turchia il suo erede e lo trovò in Kim: nell’elenco, c’è il Lucumi del Bologna ma c’è entrato con prepotenza Danso del Lens, gradito a Garcia e candidato a restare una possibilità fino a quando, eventualmente, non arriveranno segnalazioni diverse dall’area scouting, da Micheli e da Mantovani".