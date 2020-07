"Errore che pesa come un macigno": Maksimovic rimandato dai quotidiani

Errore grave, che pesa come un macigno sul risultato. Scrive così il Corriere dello Sport sulla prestazione di Nikola Maksimovic, che si becca un 5,5 in pagella dal quotidiano. Valutazione unanime per il difensore, con la sola eccezione di Repubblica che gli assegna un 6,5.

I voti di Maksimovic

Gazzetta 5,5

Corriere dello Sport 5,5

Corriere della Sera 5,5

Repubblica 6,5

Il Mattino 5,5

Tuttosport 5,5

Tuttonapoli 6