Errore dal dischetto e tacco alla Maradona: le pagelle di Kvaratskhelia

Nell'ennesima serata perfetta del Napoli di Luciano Spalletti, la vera notizia è che tra i 4-5 migliori in campo non si possa annoverare Kvicha Kvaratskhelia. Il georgiano sbaglia dal dischetto ("Può capitare anche a lui", scrive TMW) e non trova grossi spunti per oltre un'ora di gioco. Sbaglia anche un controllo facile per presentarsi da solo davanti a Trapp, ma poi il colpo di tacco "alla Maradona" e l'assist per Di Lorenzo lo riabilitano. "Non tutte le ciambelle escono col buco, per fortuna il fratello Osimhen fa dimenticare l'errore", scrive Il Mattino, mentre per TuttoNapoli il rigore "non è calciato poi così male, ma Trapp si esalta". Resta in partita, e questo è importante.

Tuttomercatoweb.com: 6,5

TuttoNapoli.net: 6,5