Errori Monza-Inter, Corsera: "Sacchi verrà fermato qualche settimana"

L'Inter si ferma a Monza, dopo l'impresa a San Siro con il Napoli. Un passo falso viziato anche dall'errore dell'arbitro Sacchi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter si ferma a Monza, dopo l'impresa a San Siro con il Napoli. Un passo falso viziato anche dall'errore dell'arbitro Sacchi, che ha fischiato un fallo inesistente un istante prima del possibile 3-1 di Acerbi. Un errore riconosciuto dallo stesso arbitro che, come riporta il Corriere della Sera, dovrebbe essere fermato per qualche settimana. Al di là di questo errore, pesano sui nerazzurri soprattutto i numeri a livello difensivo con 20 gol subiti in 9 gare in trasferta. La squadra di Inzaghi è la peggiore della Serie A in questo senso, insieme al Bologna.