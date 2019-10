Esaltato dalla stampa, ora Sconcerti boccia Lukaku: "È il primo problema dell'Inter"

Analisi di Mario Sconcerti sull'edizione odierna de Il Corriere della Sera. "La differenza tra Inter e Juventus è stato il centravanti: Lautaro ha pareggiato Dybala ma Lukaku è scomparso davanti a Higuain. Lukaku è forse il primo problema reale dell'Inter. E' dentro la partita ma non sa mai che fare, non pesa nonostante tutto quello che porta in campo".